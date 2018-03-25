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رئيس جامعة الأزهر يدعو المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 25 مارس 2018 01:49 م
رئيس جامعة الأزهر يدعو المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية جانب من حفل افتتاح كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالفيوم





كتب لؤى على
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قدم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة لأهالى محافظة الفيوم بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى.

وطالب رئيس جامعة الأزهر، خلال حفل افتتاح كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالفيوم اليوم يرافقه الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، الشعب المصري بجميع أطيافه وفئاته بالمشاركة الإيجابية فى انتخابات رئاسة الجمهورية، التى ستبدأ من الغد وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

مشيرا إلى أن الذى لا يشارك فى العملية الانتخابية يعد آثما، لأنها من قبيل كتمان الشهادة.

خلال فعاليات حفل الافتتاح، قام الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، بتكريم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، ومنحه درع المحافظة.

كما قام رئيس الجامعة بتكريم محافظ الفيوم ومنحه "درع جامعة الأزهر".

شارك فى الاحتفالية قيادات محافظة الفيوم الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة ولفيف من الطلاب والطالبات بالأزهر الشريف جامعا وجامعة.


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