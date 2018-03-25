رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية







لؤى على

افتتح الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، اليوم الأحد، فصول كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالفيوم، وكان في استقبالهما الدكتور ممدوح مبروك، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة والمشرف على الفصول، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطالبات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يشار إلى أنه وبتوجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة رئيس الجامعة، تمت الموافقة على افتتاح فصول بمحافظة الفيوم تابعة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، تيسيرا على طالبات الأزهر من محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة تجنبا لمشقة السفر وتكاليف السكن والإجهاد.

وقد شملت الفصول شعب أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والشريعة الإسلامية، وتقرر فتح باب التحويل أمام الطالبات للالتحاق بالفصول بداية من الفصل الدراسى الثانى.

وقد وصل عدد الطالبات بالفصول الآن حوالى 600 طالبة، حيث بدأت الدراسة بالفرقة الأولى بداية من الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى.