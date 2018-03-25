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رئيس "الوطنية للانتخابات": المصريون اختاروا الإشراف القضائى لثقتهم بالقضاة

الأحد، 25 مارس 2018 09:51 ص
رئيس "الوطنية للانتخابات": المصريون اختاروا الإشراف القضائى لثقتهم بالقضاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات





أ ش أ
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أعرب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تقديره البالغ واعتزازه الكبير بقضاة مصر، الذين سارعوا لتلبية نداء الوطن بالإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر لها أن تجرى اعتبارا من الغد ولمدة 3 أيام متتالية، بما يحافظ على إرادة الناخبين ويحميها، ويمكنهم من اختيار رئيسهم بحرية وفى مناخ تسوده الطمأنينة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم - فى رسالة وجهها إلى قضاة مصر قبل ساعات من بدء العملية الانتخابية، وبمناسبة تسلمهم أوراق الانتخابات وسفرهم إلى مقار اللجان التى يشرفون عليها - "إن التاريخ المشرف لقضاء مصر وقضاتها، والذى سجل بأحرف من نور وحرصكم التام على الحيدة والتجرد وإرساء دعائم العدل بين الناس، جعلكم محل ثقة واطمئنان الشعب المصرى، فأنتم سدنة العدالة وأصحاب رسالة مقدسة فى إحقاق الحق بين الناس".

وأضاف "وتقديرا لذلك.. ولهذا السبب.. أسند إليكم الدستور مهمة الإشراف على الانتخابات التى تجرى فى مصر، وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية"، واختتم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمته، "أعلم تماما حجم المشقة والمصاعب والمسئولية الملقاة على عاتقكم، ولكنكم كنتم ومازلتم عند مستوى المسئولية وحسن ظن الجميع بكم، وأنتم بأداء هذا الواجب الذى يحمى إرادة المصريين إنما تؤدون رسالة لا تقل قدسية عن تحقيق العدالة، وهى تمكين الناخبين من اختيار رئيسهم بحرية تامة وفى مناخ تسوده الطمأنينة".


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