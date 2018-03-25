رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمدة 4 سنواتالأحد، 25 مارس 2018 03:44 م
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة 4 سنوات من الآن، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية نائبى رئيس المجلس.
وبحسب قرار رئيس الوزراء، تضم عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى تشكيله الجديد، أحد نائبى محافظ البنك المركزى (يختاره المحافظ)، إضافة لكل من: الدكتور محمد أحمد محمد معيط، ومحمد فتحى حافظ صقر، وعبد الحميد محمد محمد إبراهيم، وكريم بدر الدين محمد كامل، وعلاء الدين محمد عامر فرغلى.
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