رئيس الوزراء يتابع انتخابات الرئاسة بالمحافظات غدا من غرفة عمليات الحكومة







كتبت هند مختار

يتابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بداية من غدا الاثنين وعلى مدار ثلاث أيام، من داخل غرفة العمليات المركزية للحكومة، سير الإنتخابات الرئاسية بالمحافظات من خلال الفيديو كونفرانس بالتواصل المباشر مع المحافظين.

ومن المقرر أن يتابع رئيس الوزراء مع غرفة عمليات الحكومة عقب إدلائه بصوته صباح غد فى الانتخابات الرئاسية.

وتضم غرفة عمليات الحكومة المركزية ممثلين من مختلف الوزارات والجهات المعنية بمتابعة سير العملية الانتخابية فى الداخل.