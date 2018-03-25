رئيس الوزراء اليمنى يوجه بصرف 3 ملايين دولار و400 مليون ريال لعلاج الجرحى







أ ش أ

وجه رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بصرف 3 ملايين دولار وأربعمائة مليون ريال ، لعلاج الجرحى فى الداخل والخارج، وذلك استناداً لتوجيهات الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن دغر وجه أيضا وزارة المالية بصرف مبلغ وقدره 3 ملايين دولار أمريكى للجنة الطبية الرئيسية، وذلك لعلاج الجرحى من الشعب اليمنى فى البلدان التى استقبلتهم.

كما وجه بصرف أربعمائة مليون ريال يمنى للجنة الرئيسة ذاتها لعلاج جرحى الداخل ومواجهة صرفيات علاجهم محليا ونقلهم للخارج عند الضرورة، وذلك بنظر نائب رئيس الجمهورية، وتكليف اللجنة الطبية بتصفية المبلغ لوزارة المالية بالمستندات اللازمة.