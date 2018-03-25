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رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الوافد الأزهرى خير سفير لمصر فى الخارج

الأحد، 25 مارس 2018 06:31 م
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الوافد الأزهرى خير سفير لمصر فى الخارج الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة





كتب لؤى على
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أكد الكاتب الصحفى كرم جب، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مهنة الصحافة من المهن القديمة التى تؤثر فى الرأى العام وتغير اتجاهاته  ولاتقتصر على مؤهل معين، فهى مهنة البحث عن المتاعب.
 
وأشار جبر، بمحاضرته فى مركز تدريب صوت الأزهر التى تعقد بالتعاون مع برلمان الوافدين، إلى أن الوافد الأزهرى سيكون خير سفير لمصر عندما يعود لبلده، موجها لهم النصيحة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية للاستفادة منها ونقلها إلى بلادهم.
 
وشدد على ضرورة الاهتمام بعمليات التدريب وتكثيفها في كافة الكليات والمؤسسات للتعامل مع وسائل الإعلام الإلكترونية، ناصحا الطلاب بتعلم اللغات المختلفة والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة لمواكبة الثورة الرقمية.
 
وأوضح جبر للطلاب الوافدين أن الهيئة الوطنية للصحافة أنشأت منذ عشرة أشهر وهى المسئولة عن إدارة الصحافة  فى مصر وهى هيئة مستقلة وفقا للدستور.
 
 

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