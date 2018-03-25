رئيس القومى للبحوث يقترح إنشاء جهة بحثية متخصصة فى التغيرات المناخية







وائل ربيعى

اقترح الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، ضرورة وجود جهة بحثية متخصصة فى دراسة التغيرات المناخية، مؤكدا أن هذه التغيرات لا تمتد فقط للصناعة لكن لكل المجالات فى الصحة والبيئة وتؤثر فى حياة الإنسان المصرى بشكل كبير.

وأضاف شعلان، بكلمته خلال الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر القومى للبحث العلمى تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين" اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالتجمع الخامس، "نحتاج مكان بحة متخصص فى التغيرات المناخية والحد من مخاطرها فى المجالات المختلفة فى الزراعة والصحة والماء وغيرها"، مؤكدا أن خطة مصر 2030 ترتبط ارتباطا وثيقا بالتصور الخاص بالتنمية المستدامة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن تفاصيل هذه الخطة تعاد بلورتها مرة أخرى فى وزارة التخطيط لتصبح أكثر قربا من الواقع خلال المنجزات التى تم تنفيذها، شاكرا روح الحرص على صحة المصريين وكيفية وقاية المصريين من الغذاء غير الآمن، التى ظهرت فى عرض المسئولين بمؤتمر إطلاق طاقات المصريين.

من جانبه، أكد الدكتور رمزى ستينو، وزير البحث العلمى الأسبق، أن أكاديمية البحث العلمى هى الجهة الوحيدة التى تجمع كل الباحثين على كافة شاكلتهم، مشيرا إلى أن الأكاديمية تنزل للفلاح المصرى للحصول على المتطلبات للتنمية الخاصة بالدولة المصرية.

من جانبه، اقترح أحد الحضور، جامعة متخصصة للصحراء، مؤكدا أن هناك 1000 قسم تم تحديدها على مناطق فى مصر فى جامعة عالمية.