رئيس الغرف التجارية يناشد 4.3 مليون تاجر المشاركة فى الانتخابات الرئاسية







كتب : حسام الشقويرى

ناشد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدى الخدمات من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر بالتوجه للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، وكذا منح إجازة بالتناوب خلال أيام الانتخابات لأكثر من 18 مليون من العاملين معهم، سواعد مصر الأوفياء، ليشاركوا مع أسرهم فى الانتخابات لفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.

وأكد احمد الوكيل، فى بيان اليوم، بأن خروج الملايين من أبناء مصر الأوفياء لانتخاب رئيسا للجمهورية، كما خرجوا يوم 30 يونيو منادين بتصحيح المسار، وكما خرجوا للاستفتاء على الدستور، سيضع الاساس القوى لمستقبل مصر، ليس فقط المستقبل السياسى، ولكن وهو الأهم، مستقبل مصر الاقتصادى، لتعود الاستثمارات والسياحة افضل مما كانت، لتخلق فرص عمل كريمة للمواطن المصرى فى بلده.

وأوضح الوكيل أن كافة الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف فى مصر، قد أكدت أن عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مشروطة بنتائج الانتخابات، من ناحية عدد المشاركين، والذى سيؤكد عودة الاستقرار إلى مصر، وهو الشرط الأساسى لتلك الثقة، مؤكدا أنه كما يحارب إخوتنا وأبنائنا من قواتنا المسلحة والشرطة، ببطولة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة، فالقطاع الخاص هو الذى يقود الحرب الواجبة لنزع الإرهاب من جذوره، بنشره للتنمية والنماء، وخلق فرص عمل كريمة فى كافة ربوع مصر، تلك الحرب التى قادتها الغرف التجارية واتحادها العام، خلال السنوات الماضية، بالحفاظ على أسواقنا التصديرية وتنميتها، وجذب الاستثمارات من خلال تحسين مناخ أداء الأعمال، بثورة تشريعية وإجرائية، فى شراكة تامة مع الحكومات المتعاقبة، ليقوم أكثر من 4 مليون وثلاثمائة ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، منتسبى الغرف، أبناء مصر الأوفياء، دعامة الاقتصاد، بتحقيق أكثر من 86% من نتاج مصر المحلى الإجمالى، وخلق أكثر من 82% من فرص العمل لأبنائنا.

وأضاف الوكيل، أن الاتحاد يرصد بانتظام وضع اقتصاد مصر ورؤى العالم له، لذا فقد وضع وثيقة لدستور اقتصادى، حللت الوضع القائم ورسمت خارطة لطريق اقتصادي للمستقبل، وهو ما لم ينبنى فقط على نتاج مؤتمرات وندوات ولقاءات، ولكن أيضاً على استبيانات وجماعات تركيز من كافة القطاعات واستطلاعات لجمهور المنتجين، ومقدمى الخدمات والمستهلكين، والتى سنعمل جاهدين مع رئيسنا المنتخب بإذن الله على تنفيذها من أجل مستقبل مشرق لأبناء مصر الأوفياء، وتحقيق أحلام وطموحات شعب مصر.