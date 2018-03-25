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رئيس "الشارقة للإعلام" يتفقد آخر استعدادات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى

الأحد، 25 مارس 2018 05:40 م
رئيس "الشارقة للإعلام" يتفقد آخر استعدادات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي فى مركز "إكسبو الشارقة"





كتب محمد سالمان
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قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إن إمارة الشارقة تلعب دورا رئيسيا ومؤثرا فى تطوير قطاع الاتصال الحكومى بشكل خاص، والقطاعات الإعلامية الأخرى بشكل عام، بفضل ما تقوم به من جهود، وما تطلقه من مبادرات محلية وإقليمية ودولية، تهدف بمجملها لتعزيز مساهمة الاتصال والإعلام فى دعم خطط التنمية، وتفعيل دوره فى الربط بين الحكومة والجمهور لصالح ازدهار وتطور المجتمع.  

جاء ذلك خلال زيارته لمركز "إكسبو الشارقة"، اليوم السبت، يرافقه محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاى، مدير المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، وجواهر النقبى، مدير المركز الدولى للاتصال الحكومى، للوقوف على الاستعدادات والتحضيرات النهائية للدورة السابعة من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، التى تقام يومى الأربعاء والخميس المقبلين، بحضور نحو 3000 مشارك ومختص وخبير من كل أنحاء العالم.

رئيس مجلس الشارقة للإعلام يتفقد استعدادات منتدى الاتصال الحكومى

رئيس مجلس الشارقة للإعلام يتفقد استعدادات منتدى الاتصال الحكومى

 

وخلال جولته التفقدية، اطلع رئيس مجلس الشارقة للإعلام على الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة باستضافة المنتدى، الذي يقام هذا العام تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلي أين؟"، كما تفقد مختلف الأعمال الجارية، والتجهيزات اللوجستية، بجانب القاعات المخصصة لاستضافة الجلسات الحوارية والتفاعلية والورش التدريبية التى تم تجهيزها بأحدث الوسائل والأنظمة البصرية والصوتية، لضمان إخراج المنتدى بأفضل صورة ممكنة، كونه أحد الفعاليات العالمية الرئيسية ضمن برامج إمارة الشارقة ومشهدها الإعلامى.

وخلال جولته التفقدية، التقى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى رؤساء اللجان التنظيمية للمنتدى، وعبر عن شكره وتقديره لجهودهم، كما أشاد بالجهود التى تبذلها الطواقم الفنية، التى تعمل على الانتهاء من التجهيزات فى الموقع، مؤكدا أن المنتدى الدولى للاتصال الحكومى يعكس فى تنظيمه المتميز القدرات الكبيرة التى تتمتع بها إمارة الشارقة فى مجال إقامة واستضافة كبرى المعارض والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى، إن المنتدى فى دورته لهذا العام "يشهد حضورا كبيرا لقيادات عالمية فى السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والإعلام، سيعرضون رؤاهم وخبراتهم وتجاربهم فى الاتصال الحكومى والقضايا التقنية المتعلقة به."

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وأضاف رئيس مجلس الشارقة للإعلام فى تصريحاته على هامش الجولة التفقدية للاستعدادات النهائية للمنتدى، قائلا: "سعداء لكوننا نوفر للمشاركين المنصة المناسبة لمشاركة وجهات نظرهم المهنية مع العاملين والمهتمين فى مجال الاتصال الحكومى بالمنطقة، من أجل تحقيق مزيد من التقدم في أداء العمل الحكومى وخدمة المجتمع".

 

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يُذكر أن المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، الذى ينظمه المركز الدولى للاتصال الحكومى بالشارقة، نجح منذ انطلاقه فى العام 2012 فى تعزيز الاهتمام بالاتصال الحكومى فى دولة الإمارات والعالم العربى، وتطوير قنوات التواصل بين الحكومات والجماهير، من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمتحدثين الذين يعرضون تجاربهم فى هذا المجال، ويقدمون رؤاهم حول كيفية الارتقاء بالاتصال الحكومى، وزيادة كفاءته فى مواجهة التحديات التى يواجهها العالم حاضرا ومستقبلا.  

 
سلطان بن أحمد خلال تفقد استعدادات المنتدى
سلطان بن أحمد خلال تفقد استعدادات المنتدى

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