رئيس البرلمان من جنيف: حادث الإسكندرية متوقع.. والشعب سيرد فى الانتخابات

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إقبال المصريين الكثيف على لجان الانتخابات الرئاسية، التى تنطلق غدا الاثنين، سيعطى رسالة واضحة ومحددة للعالم أجمع بأن الشعب متحد وملتف حول قيادته السياسية.

ودعا "عبد العال"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى فى جنيف بسويسرا، جموع الشعب المصرى للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات الرئاسية، متابعا: "على كل راغبى الاستقرار وبناء مجتمع مصرى حديث يقوم على قاعدة التنمية البشرية وتطوير كل المرافق، المشاركة فى الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى المكفول لكل مواطن مصرى يبلغ 18 عاما".

وحول محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية أمس السبت، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن الانفجار كان متوقعا، لا سيما أن التصريحات المتواترة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا، دعت المواطنين لمقاطعة الانتخابات، وتضمنت تهديدات من النزول والمشاركة، ولهذا كان من المتوقع أن تصاحب هذه الدعوات محاولات لإرباك المشهد.

وشدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن الشعب المصرى يدرك تماما حقيقة هذه التصرفات الإجرامية، والدعوات المشبوهة والمليئة بالرعونة وغياب المسؤولية، وسيرد على كل هذا بقوة وكثافة خلال أيام الانتخابات.