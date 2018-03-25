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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. شهيدان و5 ومصابين فى تفجير سيارة بالإسكندرية

الأحد، 25 مارس 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. شهيدان و5 ومصابين فى تفجير سيارة بالإسكندرية انفجار الإسكندرية





كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

التضامن الاجتماعى تنتج فيلم "ست الكل" عن أمهات المتعافين من الإدمان

 

غادة والى: 10ملايين مستفيد من برنامج تكافل وكرامة حتى الآن

 

وزارة التربية والتعليم:

صندوق تطوير التعليم يبحث سبل التعاون مع الجامعة التكنولوجية التشيكية

 

وزارة الصحة:

بالأسماء.. شهيد و6 ومصابين فى حادث انفجار المعسكر الرومانى بالإسكندرية

 

الصحة: استقرار الحالة الصحية لمصابى حادث تفجير المعسكر الرومانى بالإسكندرية

 

وزارة التموين:

"التموين" تطرح 8 أصناف جديدة من العصائر والمعلبات خلال شهر رمضان

 

وزارة الإسكان:

وزير الإسكان: 144 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالعبور

 

وزير الإسكان: الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لـ102 قرية بأسيوط آخر يونيو

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة": بدء تطبيق الأختام الجديدة للحجر الزراعى لزيادة الصادرات

 

"الزراعة": وصول 38 ألف رأس من عجول التسمين لمشروع "المليون رأس ماشية"

 

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى: الانتهاء من المركز المصرى للفضاء نهاية العام

 

وزارة النقل:

وزير النقل يتفقد خطوط المترو وغرف التحكم وورشة صيانة القطارات بالخط الثالث

 

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يشهد ختام تقييم مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية

 


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