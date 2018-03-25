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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25/3/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 25 مارس 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25/3/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية





كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

 

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

وسط الدلتا 15 26

الإسكندرية 14 24

بلطيم 14 24

مطروح 12 26

السلوم 09 28

سيوة 09 27

بورسعيد 15 23

دمياط 15 23

العريش 14 24

رفح 13 21

الإسماعيلية 14 26

السويس 15 27

رأس سدر 19 28

نخل 14 22

نويبع 17 27

طابا 17 26

كاترين 15 24

الطور 18 29

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 20 29

مرسى علم 20 28

الفيوم 15 26

بنى سويف 15 26

المنيا 15 27

أسيوط 16 28

سوهاج 17 30

قنا 18 32

الأقصر 18 34

أسوان 19 35

أبوسمبل 17 36

الوادى الجديد 17 29

شلاتين 23 29

ابو رماد 24 28

راس حدربة 25 27

حلايب 25 27

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 38

المدينة 24 37

الرياض 16 30

المنامة 22 29

أبوظبى 22 32

الدوحة 21 29

الكويت 20 30

دمشق 08 24

بيروت 15 20

عمان 10 22

القدس 10 20

غزة 12 20

بغداد 16 29

مسقط 23 28

صنعاء 06 25

الخرطوم 25 40

طرابلس 13 20

تونس 08 17

الجزائر 08 15

الرباط 10 16

نواكشوط 16 30

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 12

اسطنبول 06 12

اسلام اباد 14 27

نيودلهى 18 33

جاكرتا 23 30

بكين 05 20

كوالامبور 22 33

طوكيو 08 16

أثينا 06 16

روما 02 12

باريس 05 10

مدريد 05 12

برلين 01 07

لندن 04 10

مونتريال 03- 02

موسكو 06- 01

نيويورك 01 06

واشنطن 02- 08


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