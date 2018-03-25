خلافات داخل مجلس نقابة الصحفيين وأنباء عن استقالة حاتم زكريا.. والنقيب ينفى







كتب محمد السيد

كشفت مصادر مطلعة داخل نقابة الصحفيين، أن الخلافات تصاعدات بين أعضاء مجلس النقابة خلال الأيام الأخيرة وسط أنباء عن تقدم حاتم زكريا السكرتير العام للنقابة باعتذار رسمى إلى النقيب عبد المحسن سلامة، عن عدم الاستمرار فى منصبه، بسبب الخلافات مع عدد من أعضاء هيئة المكتب.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن أبو السعود محمد يقوم الآن بمهمة القائم بأعمال السكرتير العام لحين حسم الخلاف باستمرار زكريا فى منصبه.

كما أشارت المصادر، إلى أنه حال عدم تراجع حاتم زكريا عن الاعتذار سيتم مناقشة الأمر فى الاجتماع المقبل لمجلس النقابة، وإجراء انتخابات على منصب السكرتير العام.

من ناحيته، أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد أزمات بشأن حاتم زكريا، وأن أبو السعود هو القائم بأعمال السكرتير العام بسبب غياب زكريا خلال هذه الفترة.