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خبير بمركز أمريكى: النجاح حليف الجيش المصرى فى حربه ضد الإرهاب

الأحد، 25 مارس 2018 01:07 م
خبير بمركز أمريكى: النجاح حليف الجيش المصرى فى حربه ضد الإرهاب عملية سيناء 2018





كتبت فاطمة شوقى
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أكد زاك جولد، الخبير فى المجلس الوطنى لمكافحة الفساد CNA، الذى يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له، أن "مصر تقوم بعمل جيد فى التواصل مع المجتمع الدولى، كما أن حربها المستمرة ضد الإرهاب وخاصة تنظيم داعش يجعلها هى المسيطرة على الوضع".

 

ووفقا لبوابة "سويس انفو" السويسرية، فأن العديد من المحللين، قالوا إن مصر التى تشهد انتخابات الرئاسية ابتداء من غدا الاثنين، تقوم بعملية عسكرية واسعة ضد داعش فى سيناء، وستحقق انتصارا.

 

وأكد المحللون أن هناك تركيزا على الهجمات النشطة على المقاتلين الفرديين لتدهور إمداداتهم اللوجيستية، ويبدو أن عملية سيناء 2018 نسقت الجهود فى جميع أنحاء البلاد.

 

وقال ستيفانى كارا، وهو باحث مشارك فى المجموعة الاستشارية فى شمال أفريقيا، "يبدو أن مصر تعتمد على مزيج من التكتيكات وعمليات برية لضرب وحدات الجماعات الإرهابية فى شمال ووسط سيناء".

 

بينما قال جانتزين جارنيت، الخبير فى شئون الشرق الأوسط فى شركة نافانتى الاستشارية: "تستمر داعش فى عملياتها ضد قوات الأمن فى سيناء، لكنها فى الحقيقة تتعرض لخسائر شديدة من قبل مصر".


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