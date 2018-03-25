"حقوق إنسان البرلمان": نجل المعزول ينشر الأكاذيب لهدم فرحة المصريين بالانتخابات







كتب: محمد أبو عوض

قال النائب صبحى الدالى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المحاولات الخبيثة من قبل نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، لاستجداء الغرب وتحريضه على الدولة المصرية، بنشر مقالات مدفوعة الثمن من قِبَل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، لتشويه صورة مصر والحديث على تعرض والده لمضايقات داخل محبسه لابد من محاسبته عليها.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نجل المعزول يمارس هوية جماعة الإخوان الإرهابية فى قلب الحقائق وتشويه صورة مصر فى الخارج، فوالده وزنه زاد الضعف ويعامل معاملة طبيعية داخل محبسه، وهو يستمر فى مسلسل نشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية فى الصحف الغربية.

من جانبه قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة البرلمانية لم تتلق أى طلبات خاصة بالسماح لأسرة الرئيس المعزول محمد مرسى أو هيئة دفاعه بزيارته، وادعاءاته تهدف إلى تشويه الدولة المصرية.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نجل المعزول يأخذ خط الجماعة الإرهابية والتى تربى فى كنفها على خيانة الوطن، والتى كان أبوه بارعًا فيها، وهناك ترتيبات مع الغرب فى اختيار التوقيت بهدف هدم فرحة المصريين بالاستحقاق الرئاسى.