حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن انفجار سيارة مفخخة قرب مقر البرلمان الصومالى

حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن انفجار سيارة مفخخة قرب مقر البرلمان الصومالىالأحد، 25 مارس 2018 06:47 م
حركة الشباب الصومالية
مقديشيو (أ ش أ)
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أعلنت حركة الشباب، اليوم الأحد، مسئولتها عن انفجار سيارة مفخخة قرب مقر البرلمان الصومالى.
وكانت الشرطة الصومالية أعلنت مقتل 4 أشخاص على الأقل بالإضافة إلى سائق السيارة فى هذا الانفجار، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.
وصرح "محمد حسين" ضابط بارز بالشرطة بأن السيارة المفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش بعدما أوقف الجنود السيارة، مشيرا إلى أن جنديين من بين الضحايا بينما أصيب حوإلى عشرة أشخاص آخرين.
ويأتى الانفجار عقب ثلاثة أيام من مقتل 17 شخصًا على الأقل وإصابة 10 آخرين فى انفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من فندق "وأهلية" فى العاصمة الصومالية مقديشيو.
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