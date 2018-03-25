video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن انفجار سيارة مفخخة قرب مقر البرلمان الصومالى

الأحد، 25 مارس 2018 06:47 م
حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن انفجار سيارة مفخخة قرب مقر البرلمان الصومالى حركة الشباب الصومالية





مقديشيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت حركة الشباب، اليوم الأحد، مسئولتها عن انفجار سيارة مفخخة قرب مقر البرلمان الصومالى.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت مقتل 4 أشخاص على الأقل بالإضافة إلى سائق السيارة فى هذا الانفجار، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

وصرح "محمد حسين" ضابط بارز بالشرطة بأن السيارة المفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش بعدما أوقف الجنود السيارة، مشيرا إلى أن جنديين من بين الضحايا بينما أصيب حوإلى عشرة أشخاص آخرين.

ويأتى الانفجار عقب ثلاثة أيام من مقتل 17 شخصًا على الأقل وإصابة 10 آخرين فى انفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من فندق "وأهلية" فى العاصمة الصومالية مقديشيو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حركة الشباب الصومالية تفجر ناقلة مدرعة تقل جنودا كينيين

حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن تفجيرات العاصمة مقديشو

مرصد الإفتاء: حركة الشباب الصومالية تستغل الأطفال فى تنفيذ الهجمات الإرهابية

الصومال

اخبار الصومال

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

مقديشو

اخبار مقديشو




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة