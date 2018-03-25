حبس 14 متهما تشاجروا بأسلحة نارية بسبب معاكسة فتاة بالمطرية







كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المطرية بإشراف المستشار إبراهيم صالح، بحبس 14 متهما نشبت بينهم مشاجرة بسبب معاكسة فتاة، 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت لهم النيابة تهمة حيازة أسلحة وترويع المواطنين .

تفاصيل الواقعة بدأت عندما قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن شاب كان يسير بصحبة شقيقته عاكسها عاطل، فأخرج الشاب مطواة وطعنه بها الذى أحضر أقاربه ونشبت مشاجرة بين الطرفين.

تمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها.