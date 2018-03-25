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حبس طالب قتل شخصا طعنا بسكين بسبب خلافات فى الطالبية

الأحد، 25 مارس 2018 11:17 ص
حبس طالب قتل شخصا طعنا بسكين بسبب خلافات فى الطالبية سلاح أبيض ـ أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس طالب، لاتهامه بقتل آخر بسبب خلافات بينهما بالطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشف التقرير الطبى الأولى للمجنى عليه إصابته بعدة طعنات فى مناطق متفرقة من الجسد، أسفرت عن وفاته عقب نقله إلى المستشفى، وصرحت النيابة بتشريح جثمان الضحية، وطلبت تقرير الطب الشرعي للوقوف حول ظروف وفاته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم البالغ من العمر 18 عاما، اعتدى على المجنى عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن مقتله، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلي النيابة للتحقيق.

 

 


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