حبس سائق 4 أيام حاول قتل زوجته لشكه فى سلوكها بالبساتين







كتب على عبد الرحمن

أمر المستشار محمد أمين، وكيل نيابة البساتين ، بإشراف المستشار تامر عاشور، رئيس النيابة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته بإلقائها من شرفة المنزل بالطابق الثالث لشكه فى سلوكها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، بلاغا من المستشفى يفيد وصول ربة منزل مصابة بكسور فى معظم أنحاء الجسد وبسؤالها أكدت أن زوجها قام بإلقائها من شرفة المنزل.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وتبين أنه يعمل سائق، وبمواجهته بما أكدته المجنى عليها، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه فى سلوكها.

تم تحرير محضر بالواقعة ،وإخطار النيابة التى باشرت التحقيقات وأمرت بقرارها السابق.