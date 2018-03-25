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حالة الطقس اليوم الأحد 25/3/2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 25 مارس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 25/3/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية





كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

 

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهارًا: تكون درجات الحرارة فى سياق مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام، وتسود صباحاً أجواء باردة فى عموم المناطق، تتحوّل لاحقاً إلى ربيعية لطيفة ومشمسة، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، تنشط فى منطقة وادى عربة وإقليم العقبة حيث تثير الغبار والأتربة.

فى خليج العقبة، الرياح: شمالية نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلًا: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مُقارنة بالليلة الماضية، مع بقاء الأجواء باردة فى السهول، وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه تنشط أحيانا.


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