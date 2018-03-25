جهود أمنية لكشف مصدر 50 ألف قرص مخدر سقط بها عاطلان فى العجوزة

جهود أمنية لكشف مصدر 50 ألف قرص مخدر سقط بها عاطلان فى العجوزةالأحد، 25 مارس 2018 05:00 ص
اقراص مخدره - أرشيفية
كتب سليم على
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يواصل رجال المباحث تحرياتهم لكشف مصدر 50 ألف قرص مخدر ضبطها رجال مباحث مكافحة المخدرات بحوزة عاطلين فى العجوزة.
وفى السياق جدد قاضى العارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس العاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة العجوزة.
وكانت البداية بورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، باتجار "أشرف.س" و"سامر.س" فى المواد المخدرة، وبالتحرى عنهما تبين سابقة اتهامهما فى قضايا مماثلة.
بعد تقنين الإجراءات ونصب الكمنة ألقت قوة القبض على المتهمين، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، فى العجوزة وبحوزتهما 50 ألف قرص مخدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها لترويجها على عملائهما فتحرر لهما المحضر اللازم وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق وجدد قاضى المعارضات حبسهما.
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