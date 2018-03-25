"جنوب الزقازيق" الإبتدائية بالشرقية : تسليم القضاة كشوف الناخبين بـ551 لجنة

وأفاد مصدر قضائى بغرفة عمليات المحكمة، أن كل قاض"رئيس لجنة فرعية" يتسلم مظروفين يحويان كشفين أحدهما به كشوف الناخبين يكون بحوزة منسق الطابور باللجنة والآخر به كشوف الناخبين والرقم القومى بحوزة رئيس اللجنة، وكذلك مظروف بمحاضر الفتح والغلق والقواعد الإرشادية للعملية الانتخابية.

وأضاف المصدر أن القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، يتسلمون بأنفسهم البطاقات من المحكمة الابتدائية التابعة لمحل اللجنة.

فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية، 4 ملايين و103 آلاف و254 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركزا إنتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، وتم إعداد 23 لجنة عامة و1149 لجنة فرعية.

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وفي سياق متصل، شكلت مديرية أمن الشرقية غرفة عمليات رئيسية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات المقرر إجراؤها أيام (26 ، 27 ، 28 مارس 2018 م ) لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.

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وتم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الإنتخابية ورفع كفاءة الإنارة بها ونظافتها أولاً بأول لتسهيل وصول الناخبين لمقارهم الانتخابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وكذلك توفير كراسي ومقاعد لكبار السن من الناخبين أمام اللجان أثناء عملية الإقتراع، مع فحص سلامة مداخل وأسوار المراكز الإنتخابية وأن تتوافر بها اشتراطات الوقاية من الحريق، ووجود مساحة لاتقل عن 200 متر حول المراكز الانتخابية تتيح التأمين الكامل، والتأكد من سلامة باب المقر ومتانته والنوافذ مزودة بمصبات حديدية، وأن تكون مزودة بخط تليفون أرضى بحالة جيدة ويعمل ضرورة توفير مولد كهرباء لاستخدامه فى حالة انقطاع التيار الكهربي.