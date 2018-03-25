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جنايات القاهرة تؤجل نظر قضية اتهام عهدى فضلى بالكسب غير المشروع لـ22 أبريل

الأحد، 25 مارس 2018 01:15 م
جنايات القاهرة تؤجل نظر قضية اتهام عهدى فضلى بالكسب غير المشروع لـ22 أبريل عهدى فضلى -أرشيفية





كتب كريم صبحى
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استلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار حسنى الضبع اليوم الأحد، تقرير الخبراء فى محاكمة محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل أمين، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، فى اتهامهما بالكسب غير المشروع وأجلت نظر القضية لجلسة 22 أبريل لإعلان المتهمين بالتقرير.

وتضمن أمر إحالة المتهمين، للمحاكمة بأن عهدى فضلى استغل سلطات منصبه فى تمكين هانى كامل من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائى ببطلان استمراره فى عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هانى كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها فى المؤسسة.


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