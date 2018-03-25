جامعة المنوفية تعقد لجنة لاختيار عميد كلية الآداب

جامعة المنوفية تعقد لجنة لاختيار عميد كلية الآدابالأحد، 25 مارس 2018 11:41 ص
خلال الاجتماع
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
اجتمعت اليوم لجنة اختيار عميد كلية الآداب جامعة المنوفية نظرا لانتهاء فترته، انعقدت اللجنة برئاسة الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب.
وانعقدت الندوة بعضوية الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور فتحى مصيلحى والدكتورة زينب عفيفى عميدا كلية الآداب السابقين.
تقدم لاختبارات عميد الكلية كل من الدكتور أسامة مدنى عميد الكلية الحالى والدكتور عبد الفتاح درويش وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هويدا عزت رئيس قسم اللغة الفارسية والدكتور خالد حمزه أستاذ بقسم التاريخ.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد
جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة