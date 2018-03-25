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جامعة المنوفية تعقد لجنة لاختيار عميد كلية الآداب

الأحد، 25 مارس 2018 11:41 ص
جامعة المنوفية تعقد لجنة لاختيار عميد كلية الآداب خلال الاجتماع





المنوفية - محمود شاكر
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اجتمعت اليوم لجنة اختيار عميد كلية الآداب جامعة المنوفية نظرا لانتهاء فترته، انعقدت اللجنة برئاسة الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب.
 
وانعقدت الندوة بعضوية الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور فتحى مصيلحى والدكتورة زينب عفيفى عميدا كلية الآداب السابقين.
 
تقدم لاختبارات عميد الكلية كل من الدكتور أسامة مدنى عميد الكلية الحالى والدكتور عبد الفتاح درويش وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هويدا عزت رئيس قسم اللغة الفارسية والدكتور خالد حمزه أستاذ بقسم التاريخ.
 

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