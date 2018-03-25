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جامعة الزقازيق تنظم مهرجانا للأسر الطلابية ابريل المقبل

الأحد، 25 مارس 2018 03:19 م
جامعة الزقازيق تنظم مهرجانا للأسر الطلابية ابريل المقبل الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعه الزقازيق





الشرقية - حمدى عبد العظيم
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تنظم جامعة الزقازيق مهرجانا للأسر الطلابية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة خلال الفترة من 1 - 5 ابريل المقبل بمشاركة كليات الجامعة .
 
وتجرى المسابقات في النشاط الرياضي (كرة القدم الخماسية طلبة - وتنس الطاولة طلبة وطالبات ) والنشاط الثقافي(معلومات عامة) والنشاط الاجتماعى ( شطرنج - قرآن كريم ) على ملاعب كلية الهندسة ومبنى الإدارة العامة لرعاية الطلاب.
 
وصرح الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،فى بيان له اليوم أن تنظيم المهرجان يأتي استكمالا لبرنامج النشاط الطلابي للفصل الدراسي الثاني ،معلناً أن المهرجان سيقبل هذا العام مشاركة من طلاب وطالبات الجامعة، بصفة عامة لتوسيع قاعدة المشاركة وترسيخ مبادئ العمل الجماعي ،والتنافس الشريف ويتم تشجيعهم بمنح شهادات تقدير، وجوائز نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، في جميع المسابقات ،بينما يتم زيادتها للخمس مراكز الأولى في مسابقة القرآن الكريم والمعلومات العامة لتعزيز الوعي الثقافي والديني والتمسك بالقيم الأخلاقية.
 
وأضاف الدكتور أبو بكر يوسف  مستشار لجنة الأسر أن المهرجان فرصة أمام الطلاب لإظهار مواهبهم وتنمية قدراتهم وزيادة التعارف بين طلاب أسر الكليات ،و ليكونوا نواة يتم من خلالها اختيار العناصر المتميزة في كل نشاط لتمثيل الجامعة في أي أنشطة خارج الجامعة.
 

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