جامعة أسيوط تضع خطة لدعم ذوى الإحتياجات الخاصة بالكليات







أسيوط - محمود عجمى

كشف الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث عن الانتهاء من وضع المحاور الرئيسية لخطة متكاملة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة وإعلان جامعة أسيوط صديقة لذوى الاحتياجات الخاصة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 عام لذوى الاحتياجات الخاصة ودعوته لتكاتف كافة مؤسسات الدولة لتوفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم.

وعن محاور الخطة أوضح الدكتور طارق الجمال أنها سوف تتضمن عدة محاور يأتي في مقدمتها إحصاء نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة سواء من الطلاب أو العاملين أو الباحثين والوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على تذليلها، كما سوف يتم التعاون مع الجهات المختصة داخل الجامعة لتهيئة الحرم الجامعي من مداخل للمباني أو مصاعد أو أرصفة لتوائم ذوى الاحتياجات الخاصة وتحقق تسهيل حركتهم وتنقلاتهم ، مع اهتمام الجامعة بالتنسيق مع المسئولين المختصين فى المحافظة لتأهيل المنطقة المحيطة بالجامعة لنفس الهدف.

كما أضاف الدكتور الجمال أن الفترة المقبلة سوف يتم العمل على إبراز العناصر المتميزة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى كافة المجالات وتوفير مزيد من سبل الدعم والتشجيع اللازم لمواصلة تفوقهم.

وقد وجه نائب رئيس جامعة أسيوط دعوته لكافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للتعاون مع إدارة الجامعة لتحقيق تلك الخطة فى فترة وجيزة وعلى النحو الأكمل،مشيراً إلى أن الجامعة سوف تهتم بأية أفكار أو مقترحات مقدمة من شأنها إتاحة مزيد من الخدمات والفرص لذوى الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة.