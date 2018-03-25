جامعة أسيوط تشارك بوفد ومعرض لمشروعات صناعية بالمؤتمر القومى للبحث العلمى

أسيوط - محمود عجمى

ترأس الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط وفداً من الجامعة للمشاركة فى وقائع المؤتمر القومى للبحث العلمى والذى تنظمه وزارة التعليم العالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ولفيف من الوزراء وممثلين عن مختلف الجامعات المصرية المراكز العلمية والبحثية وبالإضافة إلى حشد من العلماء المصريين من الداخل والخارج وشباب الباحثين والمبتكرين.

وأكد الدكتور جعيص، حرص الجامعة على المشاركة فى ذلك اللقاء الهام والذى يناقش على مدار يومين عددا من المحاور الهامة المعنية بأولويات البحث العلمى فى مصر، فى إطار الإستراتيجية القومية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيداً باهتمام ودعم رئيس الجمهورية لحركة البحث العلمى وتطوير البرامج التعليمية المقدمة داخل الجامعات المصرية لتواكب احتياجات ومتطلبات التنمية فى مصر فى المرحلة المقبلة .

وأضاف الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن وفد الجامعة المشارك يضم عدداً من وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والذى يضم الدكتور محروس عثمان وكيل كلية الصيدلة والدكتورة نجوى أبو المعالى وكيلة كلية العلوم ، والدكتورة مديحة حسنى وكيلة الطب البيطرى ، والدكتورة دعاء محمد سيد وكيلة معهد جنوب مصر للأورام ، والدكتورة تيسير حسن وكيلة كلية الحاسبات والمعلومات ، مشيراً إلى أن جامعة أسيوط شهدت فى السنوات الأخيرة دعماً ورعايةً من الدولة، مما ساهم فى إثراء الحركة العلمية والبحثية بداخلها وتحقيق مزيد من الانفتاح مع مختلف جامعات دول العالم، وزيادة إنتاجها من النشر العلمى وتحسين تصنيفها عالمياً، مشيراً إلى بدء الجامعة فى إنشاء أكبر مركز بحثى متكامل لتبنى ودعم العناصر المتميز من شاب الباحثين النابغين فى مختلف المجالات وتوفير مناخ بحثى ملائم.

وتضمنت مشاركة جامعة أسيوط كذلك معرضاً يضم أهم المشروعات الصناعية لوحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة وذلك تحت إشراف الدكتور وائل خير الدين مدير الوحدة ، حيث قدم رئيس جامعة أسيوط لرئيس الجمهورية نبذة للتعريف بالوحدة وما تضمه من حاضنات وبرامج تدريب للشباب ، وكذلك شرح لأهم المشروعات الموجودة فى المعرض والذى تضمن تصميم وصناعة أول قطار بدورين بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع – مصنع سناف – وهيئة السكك الحديدية وبتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتى تمول كذلك بالمعرض أول تصميم وتصنيع لأول مصنع مصرى 100% لأعلاف السمك الطافى ، كما تضمن معرض جامعة أسيوط مشروعها لتصميم وتنفيذ أول خط فلاتر مياه فى مصر ضمن عضويتها فى التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا وبالتعاون مع مركز بحوث الصحراء هيئة الإنتاج الحربى ، وأكاديمية البحث العلمى ، وكذلك مشروعين آخرين للجامعة بالتعاون مع اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية الأسبق أحدهما عبارة عن حاجز طريق للتحكم عن بعد ، والآخر عوامة إخفاء للتحكم عن بعد ، إلى جانب ماكينة لتفصيص الرمان والذى يُعد تصميم مصرى عالى الجودة والكفاءة والذى يتم تصديرها بالفعل إلى أسبانيا والهند وجارى التجهيز لتصديرها إلى ألمانيا.