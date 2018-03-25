video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسيوط تشارك بوفد ومعرض لمشروعات صناعية بالمؤتمر القومى للبحث العلمى

الأحد، 25 مارس 2018 02:52 م
جامعة أسيوط تشارك بوفد ومعرض لمشروعات صناعية بالمؤتمر القومى للبحث العلمى الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة





أسيوط - محمود عجمى
إضافة تعليق

ترأس الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط وفداً من الجامعة للمشاركة فى وقائع المؤتمر القومى للبحث العلمى والذى تنظمه وزارة التعليم العالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ولفيف من الوزراء وممثلين عن مختلف الجامعات المصرية المراكز العلمية والبحثية وبالإضافة إلى حشد من العلماء المصريين من الداخل والخارج وشباب الباحثين والمبتكرين.

 

وأكد الدكتور جعيص، حرص الجامعة على المشاركة فى ذلك اللقاء الهام والذى يناقش على مدار يومين عددا من المحاور الهامة المعنية بأولويات البحث العلمى فى مصر، فى إطار الإستراتيجية القومية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيداً باهتمام ودعم رئيس الجمهورية لحركة البحث العلمى وتطوير البرامج التعليمية المقدمة داخل الجامعات المصرية لتواكب احتياجات ومتطلبات التنمية فى مصر فى المرحلة المقبلة .

 

وأضاف الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن وفد الجامعة المشارك يضم عدداً من وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والذى يضم الدكتور محروس عثمان وكيل كلية الصيدلة والدكتورة نجوى أبو المعالى وكيلة كلية العلوم ، والدكتورة مديحة حسنى وكيلة الطب البيطرى ، والدكتورة دعاء محمد سيد وكيلة معهد جنوب مصر للأورام ، والدكتورة تيسير حسن وكيلة كلية الحاسبات والمعلومات ، مشيراً إلى أن جامعة أسيوط شهدت فى السنوات الأخيرة دعماً ورعايةً من الدولة، مما ساهم فى إثراء الحركة العلمية والبحثية بداخلها وتحقيق مزيد من الانفتاح مع مختلف جامعات دول العالم، وزيادة إنتاجها من النشر العلمى وتحسين تصنيفها عالمياً، مشيراً إلى بدء الجامعة فى إنشاء أكبر مركز بحثى متكامل لتبنى ودعم العناصر المتميز من شاب الباحثين النابغين فى مختلف المجالات وتوفير مناخ بحثى ملائم.

 

وتضمنت مشاركة جامعة أسيوط كذلك معرضاً يضم أهم المشروعات الصناعية لوحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة وذلك تحت إشراف الدكتور وائل خير الدين مدير الوحدة ، حيث قدم رئيس جامعة أسيوط لرئيس الجمهورية نبذة للتعريف بالوحدة وما تضمه من حاضنات وبرامج تدريب للشباب ، وكذلك شرح لأهم المشروعات الموجودة فى المعرض والذى تضمن تصميم وصناعة أول قطار بدورين بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع – مصنع سناف – وهيئة السكك الحديدية وبتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتى تمول كذلك بالمعرض أول تصميم وتصنيع لأول مصنع مصرى 100% لأعلاف السمك الطافى ، كما تضمن معرض جامعة أسيوط مشروعها لتصميم وتنفيذ أول خط فلاتر مياه فى مصر ضمن عضويتها فى التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا وبالتعاون مع مركز بحوث الصحراء هيئة الإنتاج الحربى ، وأكاديمية البحث العلمى ، وكذلك مشروعين آخرين للجامعة بالتعاون مع اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية الأسبق أحدهما عبارة عن حاجز طريق للتحكم عن بعد ، والآخر عوامة إخفاء للتحكم عن بعد ، إلى جانب ماكينة لتفصيص الرمان والذى يُعد تصميم مصرى عالى الجودة والكفاءة والذى يتم تصديرها بالفعل إلى أسبانيا والهند وجارى التجهيز لتصديرها إلى ألمانيا.

 
 
IMG-20180324-WA0000
الوفد المشارك 
 
من جانب آخر ، انطلق بكلية التربية جامعة أسيوط، اليوم الأحد، المؤتمر السنوي الخاص بقسم المناهج وطرق التدريس بحضور الدكتور عادل النجدي عميد الكلية والدكتور على كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ، والدكتور علي سيد عبدالجليل رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والدكتور أحمد حسين عبدالمعطي رئيس قسم أصول التربية وعدد كبير من أساتذة القسم ومعاونيهم والباحثين.
 
بدأ المؤتمر بالسلام الوطني ، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وتبع ذلك كلمة الدكتور علي سيد عبدالجليل رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، استعرض بعض المشكلات بالقسم التي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع للقضاء عليها .
 
وقدم الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية جامعة أسيوط، التهنئة لأعضاء قسم المناهج وطرق التدريس على الإعداد الجيد للمؤتمر ووجه الشكر لكل أساتذة القسم على جهودهم للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها ، وأكد النجدي أن الكلية بصدد إحداث نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة القادمة ، من أهم ملامحها إنشاء مبنى جديد بالكلية لاستيعاب الزيادة في الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
 
وتم خلال المؤتمر قيام الدكتور حمدي البيطار مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بعرض بعض المقترحات التي من شأنها الإسهام في تطوير الأداء بالكلية لتواكب متطلبات المستقبل .
 
ثم قامت الدكتورة سماح أحمد حسين بعرض تقديمي لملخص رسالة الدكتوراه وعنوانها "فاعلية برنامج في كيمياء النانو لتنمية التحصيل وبعض مهارات التفكير التأملي للطالب المعلم " عرضت من خلاله الإنجازات الهائلة التي يمكن إحداثها من خلال النانو تكنولوجي والتي وصلت إلى حد تصنيع أعضاء بشرية .
 
وفي نهاية المؤتمر تم إعلان التوصيات التي جاء في مقدمتها ,تفعيل مؤتمر القسم بصفة دورية ،تحديث السيرة الذاتية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،تيسير إجراءات الاستعارة لطلبة الدراسات العليا ، تفعيل السمينار النوعي لكل تخصص بالقسم, الاستفادة من أبحاث القسم في تطوير المقررات , الاهتمام بالجانب العملي في تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم . 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة أسيوط تضع خطة لدعم ذوى الإحتياجات الخاصة بالكليات

اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اسيوط

جامعة اسيوط




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور وفيديو)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور وفيديو)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة