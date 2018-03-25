توقف حركة المرور على محور الثورة فى مصر الجديدة بسبب تصادم سيارتين

توقف حركة المرور على محور الثورة فى مصر الجديدة بسبب تصادم سيارتينالأحد، 25 مارس 2018 08:47 ص
زحام مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وقع منذ قليل حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على محور الثورة فى مصر الجديدة، ما تسبب فى توقف حركة المرور بالطريق المتجه من الثورة حتى مطلع كوبرى الجيش، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى محور الثورة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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