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توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى بسبب أتوبيس معطل

الأحد، 25 مارس 2018 09:00 ص
توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى بسبب أتوبيس معطل تعطل اتوبيس - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بسبب أتوبيس معطل أعلى الطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور من محور الأوتوستراد اتجاه المنيب وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق. 
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بأتوبيس معطل وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
 

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