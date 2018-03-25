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الأحد، 25 مارس 2018 01:28 م
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تنفيذ 60 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل بقنا

الأحد، 25 مارس 2018 01:08 م
تنفيذ 60 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل بقنا إزالة تعديات - أرشيفية





قنا- وائل محمد
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شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بقنا اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرضى الزراعية، وتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة من الوحدات المحلية الخاصة بالتعديات لإعادة الانضباط للشارع، وتفعيل القانون الأمنى.

وكان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف رياض مدير المباحث الجنائية، يفيد بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية والإدارة الزراعية بمراكز دشنا وبندر قنا، ومراكز نقادة وقوص، وأسفرت عن تنفيذ 60 حالة تعديات على الأرضى الزراعية ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.


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