"تموين الأقصر" تحرر 50 محضرا ومخالفة فى حملة بـ6 إدارات مختلفة

"تموين الأقصر" تحرر 50 محضرا ومخالفة فى حملة بـ6 إدارات مختلفةالأحد، 25 مارس 2018 02:34 م
حملة تموينية -أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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شنت مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى وإدارات تموين أرمنت وإسنا والطود والزينية والبياضية والقرنة، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 50 محضر ومخالفة تموينية، وذلك فى إطار تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية وضبط الأسعار.
وتشمل المخالفات محضر سلع منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 1700 زجاجة مياه غازية، و34 محضر اختراق مخابز، و3 محاضر نظافة مخابز، ومحضر غلق مخبز نقص وزن، ومحضرين توقف مخبز، ومحضر عدم وجود سجلات مخابز، و8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتم عرض المخالفات على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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