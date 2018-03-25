تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى







كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 554.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 406.5 مليون جنيه، تلتها " شركةالقلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 350.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 728.5 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث " المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول بلغ 343.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 630.8 مليون جنيه، تلتها " مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 185.4 مليون ورقة وبقيمة تداول 66.1 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 122.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 38.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 53.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 231 مليون جنيه، تلتها "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية " بحجم تداول 45.6 مليون جنيه، وقيمة تداول 415.1 مليون جنيه، ثم "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 43.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 263.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "العربية المتحدة للشحن والتفريغ" بحجم تداول 42.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 68.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير " جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 30.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 198.3 مليون جنيه.