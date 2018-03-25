تعرف على أهم الأسواق الخارجية لشركة "صان مصر"







كتب أحمد أبو حجر

استطاعت شركة مصر للصيانة "صان مصر" - إحدى شركات قطاع البترول - العمل فى عدد من المشروعات المتنوعة إقليمياً وإفريقيا يأتى على رأسها دول العراق والجزائر والأردن وأنجولا ومتعاقدة مع كبرى الشركات العالمية مثل إينى الإيطالية، وبى بى الإنجليزية، وسامسونج الكورية.

وتستهدف الشركة العمل فى الكويت ونيجيريا إلى جانب عدد من الأسواق البترولية الواعدة بأفريقيا مثل دول موزمبيق وأوغندا وموريتانيا.

"اليوم السابع" يستعرض أهم المشروعات التى نجحت الشركة فى الفوز بعقودها وتنفيذها خارج مصر خلال عام 2017 .

1- نجحت الشركة فى الفوز بمناقصة أعمال الصيانة الشاملة لهيئة تشغيل حقل الزبير بالعراق والتى طرحتها شركة إينى الإيطالية.

2- فازت صان مصر بعقد تنفيذ أعمال توصيل خطوط حقن مياه لـ 5 آبار وصيانة 8 توربينات غازية وأعمال صيانة وإصلاح خزانات مختلفة السعات.



3- نجحت الشركة فى الفوز بعقد الدعم الفنى وأعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة الإنتاج الجديدة التى تنفذها سامسونج الكورية لصالح إينى بمنطقة الزبير.



4- استئناف أعمال التفتيش الهندسى وصيانة وإصلاح الخزانات لمدة 3 سنوات لصالح شركة بى بى بمنطقة الرميلة بالعراق.



5- نجحت الشركة فى إنهاء معظم أعمال التوريد والتركيب الخاصة بمشروع تطوير ميناء الزيت والغاز بالعقبة بالأردن.



6- حصلت صان مصر على عقد إضافى لتوريد وتركيب خط إسالة الغاز بميناء بالعقبة بالأردن.



7- نجحت الشركة فى الحصول على عقد جديد لتقديم الدعم الفنى لشركة برومين الأردنية بالإشراف على إدارة أعمال الصيانة الدورية للمصنع.



8- الشركة نجحت للعام الخامس على التوالى فى تقديم الدعم الفنى لمصنع الغاز المسال بأنجولا وجارى تجديد التعاقد معها لعام 2019.



9- استطاعت الشركة تجديد تعاقدها بتقديم الدعم الفنى لإدارة وتشغيل برامج الصيانة المتخصصة بحقل حاسى مسعود بالجزائر للعام الثالث على التوالى.



10- تدرس الشركة الدخول للعمل فى الكويت ونيجيريا إلى جانب عدد من الأسواق البترولية الواعدة بأفريقيا كموزمبيق وأوغندا وموريتانيا.



11- تسعى صان مصر لاستثمار علاقتها المتميزة مع شركةSNF الفرنسية لتقديم أعمال الصيانة لصالح شركة بارنومين الأندونيسية.

ويساهم في رأسمال الشركة كل من:- شركة أيبل النرويجية: 50%، والهيئة المصرية العامة للبترول : 10%،وشركة أنابيب البترول: 10%، وشركة بتروجاس : 10%، وشركة السويس لتصنيع البترول : 5%، وشركة النصر للبترول : 5%، وشركة مصر للبترول : 5%، وشركة التعاون للبترول : 5%.