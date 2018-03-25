تعرف على أسباب استهداف مدير أمن الإسكندرية.. الرئيس منحه وسام الجمهورية لتاريخه المشرف وأدائه الأمنى المهنى.. منع إزهاق دماء الأقباط فى حادث الكنيسة المرقسية.. ويؤكد: أنا وجنودى فداءاً لمصر

الإسكندرية – أسماء على بدر

بعد المحاولة الفاشلة لتفجير موكب واغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية أثيرت العديد من التساؤلات عن مدير أمن الإسكندرية ولماذا تم استهداف موكبه خاصة قبل الاستحقاق الانتخابى بـ 48 ساعة، فمحاولة زعزعة الاستقرار والأمن والأمان بالعاصمة الثانية واغتيال رمزها الأمنى قد يحقق مطلبهم بتعكير صفو الانتخابات، إلا أن الاستيقاظ الأمنى أفشل هذه المحاولة .

ويعتبر اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية من أهم وأكفأ القيادات الأمنية بوزارة الداخلية نظراً لحسه الأمنى المبكر وقدرته على مكافحة الإرهابيين والإرهاب بتكتيك عال وتدابير أمنية مسبقة، فهو بطل استطاع أن يؤرّق الإرهابيين، ومن أهم إنجازته تعليماته بوضع البوابات الإلكترونية الخاصة بالكنيسة المرقسية بالخارج ومنع إزهاق العديد من الأرواح داخل الكنسية وقامت البوابات الإلكترونية بمنع المحاولة الفاشلة السابقة لتؤكد وجود قنبلة وتم تفجيرها بالخارج .

وعن السيرة الذاتية للواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية فهو تخرج من كلية الشرطة عام 82 وهو من أوائل دفعته ثم عمل فى مجال الأمن العام فى بداية حياتة الوظيفية بمديرية أمن القاهرة ، وانتقل للعمل بحقل البحث الجنائى لمدة عشرين عاما عمل خلالها بأمن القاهرة والمنيا و سوهاج ثم عين مأمورا لقسم شرطة الخليفة، ثم عين مساعد مدير أمن القاهرة لفرقة وسط، ثم مساعد مدير أمن القاهرة لفرقة الشمال، ثم مساعد لمدير أمن القاهرة للوحدات، ثم مساعد لمدير أمن القاهره للأمن العام، ثم نائب مدير أمن القاهرة لقطاع غرب (بدرجة مدير عام)، ثم نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب (بدرجة مدير عام)، ثم نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال (بدرجة مدير عام)، ثم مدير أمن الدقهلية، ثم مدير أمن الإسكندرية بدرجة مساعد وزير .

كما حصل على عدد من الفرق منها حصل على فرقة البحث الجنائى بتقدير امتياز (الأول)، حصل على فرقة القيادات الوسطى بتقدير امتياز، حصل على فرقة المتابعة الجنائية بتقدير امتياز (الأول)، حصل على فرقة الإعداد الأساسى للحاسبات بتقدير امتياز (الأول)، حصل على فرقة مكافحة جرائم التموين و حماية المستهلك بتقدير امتياز (الأول)، حصل على العديد من المكافآت المالية تظهر جهوده المبذولة لكشف العديد من القضايا وضبط مرتكبيها، حصل على تكريم السيد وزير الداخلية عام 2003، كما حصل مرة أخرى على تكريم السيد وزير الداخلية نظير جهوده المبذولة بالعمل عام 2009، حصل على العديد من العلاوات التشجيعية.

وأخيرا حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من السيد الفاضل رئيس الجمهورية فى عيد الشرطة لهذا العام 2018، وذلك تقديرا لجهوده فى حفظ الأمن والأداء المتميز فى العمل بمديرية أمن الإسكندرية .

وبعد محاولة اغتيالة أكد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية أنه يمارس عمله بشكل طبيعى ولا يتأثر بالحادث قائلا: "أنا وجنودى فداء لمصر وأرض الوطن ".

يذكر أن عبوة ناسفة استهدفت موكب مدير أمن الإسكندرية فى محاولة فاشلة لاغتياله أثناء خروجه من الاستراحة الخاصة به وأسفر الحادث عن وفاة شرطيين وإصابة 4