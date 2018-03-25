video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 01:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أسباب استهداف مدير أمن الإسكندرية.. الرئيس منحه وسام الجمهورية لتاريخه المشرف وأدائه الأمنى المهنى.. منع إزهاق دماء الأقباط فى حادث الكنيسة المرقسية.. ويؤكد: أنا وجنودى فداءاً لمصر

الأحد، 25 مارس 2018 12:06 ص
تعرف على أسباب استهداف مدير أمن الإسكندرية.. الرئيس منحه وسام الجمهورية لتاريخه المشرف وأدائه الأمنى المهنى.. منع إزهاق دماء الأقباط فى حادث الكنيسة المرقسية.. ويؤكد: أنا وجنودى فداءاً لمصر اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية ومحاولة اغتيال فاشلة





الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

 

بعد المحاولة الفاشلة لتفجير موكب واغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية أثيرت العديد من التساؤلات عن مدير أمن الإسكندرية ولماذا تم استهداف موكبه خاصة قبل الاستحقاق الانتخابى بـ 48 ساعة، فمحاولة زعزعة الاستقرار والأمن والأمان بالعاصمة الثانية واغتيال رمزها الأمنى قد يحقق مطلبهم بتعكير صفو الانتخابات، إلا أن الاستيقاظ الأمنى أفشل هذه المحاولة .

ويعتبر اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية من أهم وأكفأ القيادات الأمنية بوزارة الداخلية نظراً لحسه الأمنى المبكر وقدرته على مكافحة الإرهابيين والإرهاب بتكتيك عال وتدابير أمنية مسبقة، فهو بطل استطاع أن يؤرّق الإرهابيين، ومن أهم إنجازته تعليماته بوضع البوابات الإلكترونية الخاصة بالكنيسة المرقسية بالخارج ومنع إزهاق العديد من الأرواح داخل الكنسية وقامت البوابات الإلكترونية بمنع المحاولة الفاشلة السابقة لتؤكد وجود قنبلة وتم تفجيرها بالخارج .

وعن السيرة الذاتية للواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية فهو تخرج من كلية الشرطة عام 82 وهو من أوائل دفعته ثم عمل فى مجال الأمن العام فى بداية حياتة الوظيفية بمديرية أمن القاهرة ، وانتقل للعمل بحقل البحث الجنائى لمدة عشرين عاما عمل خلالها بأمن القاهرة والمنيا و سوهاج ثم عين مأمورا لقسم شرطة الخليفة، ثم عين مساعد مدير أمن القاهرة لفرقة وسط، ثم مساعد مدير أمن القاهرة لفرقة الشمال، ثم مساعد لمدير أمن القاهرة للوحدات، ثم مساعد لمدير أمن القاهره للأمن العام، ثم نائب مدير أمن القاهرة لقطاع غرب (بدرجة مدير عام)، ثم نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب (بدرجة مدير عام)، ثم نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال  (بدرجة مدير عام)، ثم مدير أمن الدقهلية، ثم مدير أمن الإسكندرية بدرجة مساعد وزير .

كما حصل على عدد من الفرق منها حصل على فرقة البحث الجنائى بتقدير امتياز (الأول)، حصل على فرقة القيادات الوسطى بتقدير امتياز، حصل على فرقة المتابعة الجنائية بتقدير امتياز (الأول)، حصل على فرقة الإعداد الأساسى للحاسبات بتقدير امتياز (الأول)، حصل على فرقة مكافحة جرائم التموين و حماية المستهلك بتقدير امتياز (الأول)، حصل على العديد من المكافآت المالية تظهر جهوده المبذولة لكشف العديد من القضايا وضبط مرتكبيها، حصل على تكريم السيد وزير الداخلية عام 2003، كما حصل مرة أخرى على تكريم السيد وزير الداخلية نظير جهوده المبذولة بالعمل عام 2009، حصل على العديد من العلاوات التشجيعية.

 

وأخيرا حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من السيد الفاضل رئيس الجمهورية فى عيد الشرطة لهذا العام 2018، وذلك تقديرا لجهوده فى حفظ الأمن والأداء المتميز فى العمل بمديرية أمن الإسكندرية  .

وبعد محاولة اغتيالة أكد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية أنه يمارس عمله بشكل طبيعى ولا يتأثر بالحادث قائلا: "أنا وجنودى فداء لمصر وأرض الوطن ".

 

يذكر أن عبوة ناسفة استهدفت موكب مدير أمن الإسكندرية فى محاولة فاشلة لاغتياله أثناء خروجه من الاستراحة الخاصة به وأسفر الحادث عن وفاة شرطيين وإصابة 4

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رسائل وزير الداخلية من مسرح حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.. مجدى عبد الغفار: محاولة يائسة لزعزعة الأمن.. الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمتنا.. ويؤكد: التعامل بحسم مع أية محاولات للنيل من الوطن

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

مدير امن الاسكندريه

اللواء مصطفى النمر

اغتيال مصطفى النمر

حادث مدير امن الاسكندريه




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة