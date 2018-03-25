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الأحد، 25 مارس 2018 02:40 م
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تضخم الإمارات يتراجع فى فبراير بعد قفزة بفعل ضريبة جديدة

الأحد، 25 مارس 2018 01:18 م
تضخم الإمارات يتراجع فى فبراير بعد قفزة بفعل ضريبة جديدة صورة أرشيفية





رويترز
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد تراجع التضخم فى الإمارات تراجعا طفيفا فى فبراير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته فى عدة سنوات فى يناير عندما بدأت الحكومة العمل بضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 %.

 

وتراجع معدل التضخم السنوى إلى 4.5 % الشهر الماضى من 4.8 % فى يناير، وهو ما كان أعلى مستوى منذ 2015. ونزلت أسعار المستهلكين 0.2 % عن الشهر السابق فى فبراير بعد صعودها 2.7 % فى يناير.


 


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