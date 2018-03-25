"تضامن الإسكندرية": جارى حصر خسائر حادث الإسكندرية الإرهابى







الاسكندرية جاكلين منير

أكد محمد كمال حجاجى وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، أنه جارى حصر خسائر حادث الإرهابى الذى استهدف محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية أمس.

وأشار وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه جارى حصر كافة خسائر المتلكات العامة بشارع المعسكر الرومانى، وفقا لتوجيهات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بحصر الخسائر، تمهيدا لدراسة صرف تعويضات وفقا لما تقرره الوزارة.







وصرفت المديرية اليوم إعانات المساعدات المقررة لمصابى الحادث الإرهابى بالإسكندرية من المدنيين، حيث توجه فريق إغاثة مؤسسة التكافل الاجتماعى بالإسكندرية إلى مستشفى القوات المسلحة لصرف مساعدات مالية للمصابين فى حادث انفجار سيارة مفخخه بمنطقة رشدى شارع المعسكر الرومانى.







