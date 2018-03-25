تصديرى السلع الهندسية: ارتفاع صادرات القطاع 4 % لتسجل 170 مليون دولار







كتب – إسلام سعيد

كشف المجلس التصديرى للسلع الهندسية والإلكترونية فى تقريره الشهرى، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 4 % خلال يناير 2018 لتسجل 170 مليون دولار مقابل 164 مليون دلار خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وانتهى المجلس التصديرى للصناعات الهندسية من تأهيل 20 شركة للتصدير ويجرى حاليا التجهيز لتأهيل 100 شركة خلال الفترة المقبلة لتدخل قطاع التصدير.

وتشهد الفترة الحالية التجهيز للبعثة التجارية التى ينظمها المجلس لدولة كوت ديفوار فى الفترة من 1 حتى 5 مايو المقبل، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين.