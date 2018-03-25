تشميع مخزن مواد بترولية مخالف بشارع الغورى بالسويس

تشميع مخزن مواد بترولية مخالف بشارع الغورى بالسويسالأحد، 25 مارس 2018 02:33 م
رئيس الحي يغلق المخزن
السويس - سيد نون
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أغلقت شرطة المرافق بالتعاون مع رئاسة حى الأربعين بالسويس، اليوم، الأحد، مخزن مواد بترولية مخالف بشارع الغورى داخل نطاق دائرة الحى.
قام العميد إيهاب حسن، رئيس حى الأربعين والعقيد احمد عبد العال، مدير شرطة المرافق بالإشراف على أعمال تشميع المخزن، وذلك عقب ورود العديد من الشكاوى من أهالى المنطقة إلى الحى بوجود بمخزن مواد بترولية.
قامت الحملة بإغلاق وتشميع المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية.
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