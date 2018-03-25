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تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداتها بمحيط الحدود السورية

الأحد، 25 مارس 2018 09:19 م
تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداتها بمحيط الحدود السورية آلية عسكرية تركية - صورة أرشيفية





أنقرة أ ش أ
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أرسلت القوات التركية، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداتها العاملة فى ولاية أديمان جنوب البلاد قرب الحدود السورية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القافلة العسكرية تتكون من 25 شاحنة محملة بالدبابات، وانطلقت من ولاية أرضروم شرقى تركيا.

وكان الجيش التركى قد أعلن ، أمس السبت ، ما اعتبرها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين ، بعد أسبوع من تحرير مركزها ، فى إطار ما يطلق عليها عملية (غصن الزيتون) التى انطلقت فى 20 يناير الماضى ، فى حين أن ما ترتكبه القوات التركية فى عفرين هو عدوان على سيادة سوريا واحتلال جزء من أراضيها وقتل الأبرياء ، بما يعد انتهاكا للقانون الدولى العام والقانون الدولى الانسانى وميثاق الأمم المتحدة.

 


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