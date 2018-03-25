تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوعالأحد، 25 مارس 2018 10:35 ص
البورصة - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.70%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.71%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.80%.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة مازال يختبر مستويات الدعم الثانوى عند 17.100 -17.000 نقطة ليغلق وسط أحجام تداول أقل من متوسطة.
وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن أحجام التداول المنخفضة تعتبر علامة مطمئنة فى الوقت الحالى وبالرغم من ذلك فأن فى حالة عدم الثبات أعلى المستويات الحالية يستهدف المؤشر 16.800 نقطة، وعلى الجانب الآخر مستويات 17.300-17.500 نقطة تعد هى الأقرب كمقاومات فى حالة ارتداد المؤشر من المستويات الحالية.
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