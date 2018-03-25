video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 25 مارس 2018 03:01 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة - ارشيفية





كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 962.516 مليار جنيه

 

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.4 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 19.3 مليون جنيه، 366.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 2.6 مليون جنيه، 7.96 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 372 مليون جنيه، على التوالى.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 16984 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% عند مستوى 2866 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 17043 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 873 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 480 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 105 شركة، ولم تتغير 35 شركة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

البورصه




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة