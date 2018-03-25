تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 962.516 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.4 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 19.3 مليون جنيه، 366.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 2.6 مليون جنيه، 7.96 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 372 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 16984 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% عند مستوى 2866 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 17043 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 873 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 480 نقطة.

وارتفعت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 105 شركة، ولم تتغير 35 شركة.