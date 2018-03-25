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تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بمينائى شرق وغرب بورسعيد

الأحد، 25 مارس 2018 03:22 م
تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بمينائى شرق وغرب بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية





بورسعيد - محمد فرج
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أعلنت هيئة موانىء بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم اليوم الأحد، تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت الهيئة، فى بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 4 سفن حاويات، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات، وخروج سفينتى حاويات، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وتحمل اسم EVIA PETROL .IV وترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 92 مترا، وغاطسها 6 أمتار، وذلك لشحن 3 آلاف و200 طن صودا كاوية.

وأشار البيان إلى أنه جارى تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


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