تحيا مصر بـ"مصروف ولاد مصر".. 40 تلميذا ببورسعيد يتبرعون لتعمير سيناء

تحيا مصر بـ"مصروف ولاد مصر".. 40 تلميذا ببورسعيد يتبرعون لتعمير سيناءالأحد، 25 مارس 2018 03:02 م
طلاب وطالبات فى بورسعيد يتبرعون لصندوق تحيا مصر
كتب أحمد يعقوب
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استقبل بنك التعمير والإسكان فرع بورسعيد 40 طالبا وطالبة من مدرسة العدوى، حضروا لمقر البنك للتبرع لصندوق تحيا مصر من مصروفهم الشخصى، لحساب مشروع تعمير سيناء، واستقبلهم مجدى رمزى، مدير فرع البنك، وأشرف على تسجيل تبرعاتهم.
وأشاد فتحى السباعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، بالحس الوطنى للطلاب ورغبتهم فى المشاركة الفعالة فى بناء المجتمع، كما أعرب الطلاب عن سعادتهم الشديدة ورغبتهم فى تكرار هذه المشاركة، متمنين أن تعم هذه المبادرة بين طلاب كل المراحل التعليمية.
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