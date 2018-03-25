تحرير 1385 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1385 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 371 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و46 مخالفة إزالة ملصقات و47 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 12 سيارة و153 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و56 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 31 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و44 رخصة لمخالفة البيئة و103 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 39 رخصة لمخالفة خط السير و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و46 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 74 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 76 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و49 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و56 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و50 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.