تحرير 1087 مخالفة مرورية وتنفيذ 1673 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالبحيرة







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن المحافظة، اليوم الأحد، حملة موسعة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة والمخدرات والمتاجرين فيهما، والهاربين من أحكام قضائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1087 مخالفة مرورية متنوعة، بين قيادة دون رخصة، وقيادة دون خط سير، والسير فى الممنوع، والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، وضبطت الحملة هاربين من تنفيذ 1673 حكما قضائيا بالحبس، و19 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

على جانب آخر، شنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة موسعة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "على. ك. ع"، 43 سنة، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية فى قرية "بسنتواى" التابعة لمركز أبو حمص، لتجميعه 1150 طن أسمدة مُدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى المخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية، والمحظور تداولها فى الأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملة أيضا فى ضبط "حسام. ك. م"، 43 سنة، قائد سيارة نقل، لتجميعه 770 كيلو جراما من الدقيق البلدى المدعم والمخصص للمخابز البلدية والمحظور تداوله فى الأسواق، لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط "السيد. ع. هـ"، 41 سنة، صاحب محل سوبر ماركت فى مدينة كوم حمادة، لحيازته وعرضه للبيع 480 زجاجة خل منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة بشأن الوقائع المضبوطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.