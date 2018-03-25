video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس ضابط انتحل عمله بالأمن الوطنى للنصب على مواطن بمدينة نصر

الأحد، 25 مارس 2018 01:35 م
تجديد حبس ضابط انتحل عمله بالأمن الوطنى للنصب على مواطن بمدينة نصر حبس - أرشيفية





كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

قرر المستشار أشرف عاصم قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس ضابط شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق ، انتحل عمله بالأمن الوطنى للنصب على مواطن.

 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من مواطن، أفاد بتعرضه للنصب على يد ضابط أوهمه بقدرته على تفسيرة للعمل بالخارج وحصل منه على 100 ألف جنيه.

 

تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن المتهم ضابط شرطة ادعى عمله بالأمن الوطنى، وأوهم المجنى عليه بقدرته على تسفيره للخارج مقابل حصوله على 100 ألف جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات القاهرة تؤجل نظر قضية اتهام عهدى فضلى بالكسب غير المشروع لـ22 أبريل

مريض نفسى يقتل شقيقته لمعاتبته بسبب اعتدائه على والدتهما بدار السلام

اخبار الحوادث

مدينة نصر

النصب

عقوبة انتحال الصفة

حوادث مدينة نصر

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة