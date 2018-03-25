تجديد حبس ضابط انتحل عمله بالأمن الوطنى للنصب على مواطن بمدينة نصر

تجديد حبس ضابط انتحل عمله بالأمن الوطنى للنصب على مواطن بمدينة نصرالأحد، 25 مارس 2018 01:35 م
حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قرر المستشار أشرف عاصم قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس ضابط شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق ، انتحل عمله بالأمن الوطنى للنصب على مواطن.
البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من مواطن، أفاد بتعرضه للنصب على يد ضابط أوهمه بقدرته على تفسيرة للعمل بالخارج وحصل منه على 100 ألف جنيه.
تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن المتهم ضابط شرطة ادعى عمله بالأمن الوطنى، وأوهم المجنى عليه بقدرته على تسفيره للخارج مقابل حصوله على 100 ألف جنيه.
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