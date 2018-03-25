تجديد حبس سائق 15 يوماً بتهمة الشروع فى قتل زوجته بالبساتين

تجديد حبس سائق 15 يوماً بتهمة الشروع فى قتل زوجته بالبساتينالأحد، 25 مارس 2018 01:48 م
سقوط من أعلى - أرشفية
كتب على عبد الرحمن
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قررت محكمة جنح البساتين، تجديد حبس سائق بتهمة الشروع فى قتل زوجته بعد أن ألقاها من شرفة منزلهما من الطابق الثالث، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، بلاغا من المستشفى يفيد وصول ربة منزل مصابة بكسور فى معظم أنحاء الجسد، وبسؤالها أكدت أن زوجها قام بإلقائها من شرفة المنزل، بعد أن حلق شعرها.
وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وتبين أنه يعمل سائق، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه فى سلوكها.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى باشرت التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام، إلى أن جددت المحكمة اليوم، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
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