تجديد حبس أمينى شرطة بمطار القاهرة متهمين بتهريب مواد مخدرة 15 يوما

تجديد حبس أمينى شرطة بمطار القاهرة متهمين بتهريب مواد مخدرة 15 يوماالأحد، 25 مارس 2018 02:50 م
حجز - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق
قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس أمينى شرطة بمطار القاهرة، المتهمين بتهريب مواد مخدرة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
وكان رجال الأمن بمطار القاهرة، تبين لهم - أثناء التفتيش على البضائع الواردة والصادرة بمخزن قرية البضائع - تهريب عدد من البضائع "دون استخلاص وإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بها"؛ فتم إبلاغ مباحث الأموال العامة، وبإجراء التحريات؛ اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة "أميني شرطة" بالمطار.
وأضافت التحريات أن المتهمين يُسهلان تهريب البضائع "مقابل رشاوى مالية" يتحصلان عليها من أصحابها، فضلًا عن "تهريب الراكبين" الذين يحوزون بعض المواد المخدرة والعقاقير الممنوع خروجها.
وخلال التحقيقات، أنكر الأمينان، الواقعة، ووجهت لهما النيابة تهمة "الإهمال فى أداء واجب العمل أثناء ورديتهما" وبتقنين الإجراءات، أُلقي القبض على المتهمين، وحُرر لهما المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.
إضافة تعليق
قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل
صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة