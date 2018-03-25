تجديد حبس أمينى شرطة بمطار القاهرة متهمين بتهريب مواد مخدرة 15 يوما







كتب عامر مصطفى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس أمينى شرطة بمطار القاهرة، المتهمين بتهريب مواد مخدرة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكان رجال الأمن بمطار القاهرة، تبين لهم - أثناء التفتيش على البضائع الواردة والصادرة بمخزن قرية البضائع - تهريب عدد من البضائع "دون استخلاص وإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بها"؛ فتم إبلاغ مباحث الأموال العامة، وبإجراء التحريات؛ اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة "أميني شرطة" بالمطار.

وأضافت التحريات أن المتهمين يُسهلان تهريب البضائع "مقابل رشاوى مالية" يتحصلان عليها من أصحابها، فضلًا عن "تهريب الراكبين" الذين يحوزون بعض المواد المخدرة والعقاقير الممنوع خروجها.

وخلال التحقيقات، أنكر الأمينان، الواقعة، ووجهت لهما النيابة تهمة "الإهمال فى أداء واجب العمل أثناء ورديتهما" وبتقنين الإجراءات، أُلقي القبض على المتهمين، وحُرر لهما المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.