تجديد حبس أربعة عمال وربة منزل 15 يوما بتهمة ممارسة الرذيلة بالدقهلية







الدقهلية شريف الديب

جدد قاضى المعارضات بمحكمة تمى الأمديد، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس أربعة عمال وسيدة لمدة 15 يوم بتهمة ممارسة الرذيلة داخل معهد أزهرى بمنشية صبرى أبو علم التابعة لدائرة المركز.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد أحمد فتح الله، رئيس مباحث تمى الأمديد، بتسهيل الحارس الليلى لمعهد إعدادى أزهرى بدخول رجال وسيدة إلى داخل المعهد وممارسة الرذيلة بداخله.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط كلا من إبراهيم. ف 58 سنة، حارس المعهد، و يسرى. إ 49 سنة، ورضا، 39 سنة، ومحمود 31 سنة، ويقيمون جميعا بقرية كوم بنى مراس مركز المنصورة، وربة منزل تقيم بقرية الخيارية.

واعترفوا أنهم اتفقوا فيما بينهم على ممارسة الرذيلة داخل المعهد مقابل أجر وتم القبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 934 إدارى تمى الأمديد لسنة 2018.

جدد قاضى المعارضات بمحكمة تمى الأمديد، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس أربعة عمال وسيدة لمدة 15 يوما بتهمة ممارسة الرذيلة داخل معهد أزهرى بمنشية صبرى أبو علم التابعة لدائرة المركز.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد أحمد فتح الله، رئيس مباحث تمى الأمديد، بتسهيل الحارس الليلى لمعهد إعدادى أزهرى بدخول رجال وسيدة إلى داخل المعهد وممارسة الرذيلة بداخله.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط كلا من إبراهيم. ف 58 سنة، حارس المعهد، و يسرى. إ 49 سنة، ورضا، 39 سنة، ومحمود 31 سنة، ويقيمون جميعا بقرية كوم بنى مراس مركز المنصورة، وربة منزل تقيم بقرية الخيارية.

واعترفوا أنهم اتفقوا فيما بينهم على ممارسة الرذيلة داخل المعهد مقابل أجر وتم القبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 934 إدارى تمى الأمديد لسنة 2018.