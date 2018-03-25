video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تجديد حبس أربعة عمال وربة منزل 15 يوما بتهمة ممارسة الرذيلة بالدقهلية

الأحد، 25 مارس 2018 02:24 م
تجديد حبس أربعة عمال وربة منزل 15 يوما بتهمة ممارسة الرذيلة بالدقهلية كلابش - أرشيفية





الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة تمى الأمديد، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس أربعة عمال وسيدة لمدة 15 يوم بتهمة ممارسة الرذيلة داخل معهد أزهرى بمنشية صبرى أبو علم التابعة لدائرة المركز.

 

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد أحمد فتح الله، رئيس مباحث تمى الأمديد، بتسهيل الحارس الليلى لمعهد إعدادى أزهرى بدخول رجال وسيدة إلى داخل المعهد وممارسة الرذيلة بداخله.

 

وبتقنين الإجراءات تم ضبط كلا من إبراهيم. ف 58 سنة، حارس المعهد، و يسرى. إ 49 سنة، ورضا، 39 سنة، ومحمود 31 سنة، ويقيمون جميعا بقرية كوم بنى مراس مركز المنصورة، وربة منزل تقيم بقرية الخيارية.

 

واعترفوا أنهم اتفقوا فيما بينهم على ممارسة الرذيلة داخل المعهد مقابل أجر وتم القبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 934 إدارى تمى الأمديد لسنة 2018.

 

جدد قاضى المعارضات بمحكمة تمى الأمديد، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس أربعة عمال وسيدة لمدة 15 يوما بتهمة ممارسة الرذيلة داخل معهد أزهرى بمنشية صبرى أبو علم التابعة لدائرة المركز.

 

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد أحمد فتح الله، رئيس مباحث تمى الأمديد، بتسهيل الحارس الليلى لمعهد إعدادى أزهرى بدخول رجال وسيدة إلى داخل المعهد وممارسة الرذيلة بداخله.

 

وبتقنين الإجراءات تم ضبط كلا من إبراهيم. ف 58 سنة، حارس المعهد، و يسرى. إ 49 سنة، ورضا، 39 سنة، ومحمود 31 سنة، ويقيمون جميعا بقرية كوم بنى مراس مركز المنصورة، وربة منزل تقيم بقرية الخيارية.

 

واعترفوا أنهم اتفقوا فيما بينهم على ممارسة الرذيلة داخل المعهد مقابل أجر وتم القبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 934 إدارى تمى الأمديد لسنة 2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 4 عمال وربة منزل أثناء تواجدهم بمعهد أزهرى لممارسة الرذيلة بالدقهلية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مركز تمي الامديد

اخبار الحوادث




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور وفيديو)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور وفيديو)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة